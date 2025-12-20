Экология
Названы причины быстрой разрядки батареи в электрокаре зимой

Эксперт Мухин: часть энергии электрокара зимой расходуется на обогрев

Эксперт в области автотранспорта Антон Мухин поделился мнениями о причинах ускоренной разрядки батарей электромобилей в зимний период и предложил решения этих проблем.

Он отметил, что в холодное время года более быстрое снижение заряда является обычным процессом, поскольку часть энергии тратится на отопление салона и поддержание оптимальной температуры аккумулятора. В таких условиях рекомендуется заранее прогревать автомобиль, например, в гараже.

Мухин подчеркнул важность анализа ситуации, чтобы определить, действительно ли запас хода уменьшился и с чем это связано. На показатели могут влиять различные факторы, такие как погодные условия, состояние дорог, манера вождения и использование зимних шин, которые могут незначительно увеличивать расход электроэнергии.

Если владелец электрокара предполагает, что проблема кроется в снижении емкости батареи, это может быть следствием естественной деградации при высоком пробеге, которая происходит постепенно. В этом случае эксперт советует обратиться в специализированный сервис для диагностики аккумулятора, чтобы проверить его на наличие разбалансировки.

Кроме того, он добавить, что одним из простых решений может быть зарядка батареи до 100%, а затем оставление автомобиля на медленной зарядке, что позволит системе управления сделать балансировку. В целом, согласно словам специалиста, современные аккумуляторы в электромобилях и гибридах рассчитаны на пробег в сотни тысяч километров, поэтому первичные владельцы не сталкиваются с существенной потерей емкости.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
20.12.2025 
