Современный кроссовер Volkswagen дешевле 2 млн рублей появился в России

В РФ стартовали продажи Volkswagen Tharu XR с ценами от 1,64 млн рублей

Компактный кроссовер Volkswagen Tharu XR из параллельного импорта оказался одной из немногих моделей, которая не попала под изменения с утильсбором. Он производится на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и его минимальная цена в России составляет 1,64 миллиона рублей.

Volkswagen Tharu XR
Volkswagen Tharu XR

Для сравнения, обновленный седан LADA Vesta в комплектации Life стоит 1 683 000 рублей, а в топовой версии Techno – 2 018 000 рублей.

На данный момент стоимость самого дешевого Volkswagen Tharu XR составляет 1 639 027 рублей во Владивостоке. Кроссовер предложен в комплектации Sharp, в которой есть датчики света, дождя, контроля давления в шинах, а также светодиодная оптика, цифровая панель, мультимедийная система с поддержкой CarPlay и другие функции.

Более дорогие кроссоверы доступны за 1 690 000 рублей в Иркутске и Владивостоке, 1 850 000 рублей в Омске и около 2 000 000 рублей в Омске, Воронеже, Уфе и Чебоксарах.

Интерьер Volkswagen Tharu XR
Интерьер Volkswagen Tharu XR

Также Tharu XR можно заказать в Ижевске, Перми, Казани, Новосибирске, Тюмени и Москве. В наличии он есть в Магнитогорске и других городах, но по более высоким ценам.

Кроссовер предлагается с двумя вариантами двигателя: базовый 1,5-литровый мотор мощностью 110 л. с. и более мощный 1,5-литровый турбомотор с 160 л. с. Варианты трансмиссий – шестиступенчатый автомат для базовой версии и семиступенчатый робот для более мощной версии. Привод только передний.

Источник:  Автоновости дня
Фото:Wikimedia
21.12.2025 
