Доступный японский кроссовер получит новую внешность и силовую установку

В Японии замечен прототип нового Nissan Kicks с гибридной установкой e-POWER

В Японии на дорогах общего пользования фотографы зафиксировали тестовый прототип нового кроссовера Nissan Kicks.

Если раньше автомобиль снимали в черном цвете, то теперь он представлен в красно-черном двухцветном исполнении. Снимки подтверждают, что версия для японского рынка будет значительно отличаться от североамериканской.

Основные изменения касаются внешнего вида. Японский Kicks получит уникальный дизайн бамперов: вместо утилитарного неокрашенного пластика с рельефной текстурой, как в версии для США, появятся гладкие глянцевые элементы. Кроме того, у прототипа есть противотуманные фары.

Nissan Kicks
Nissan Kicks
Техническая часть выглядит значительно интереснее. Кроссовер будет оснащён новейшей третьей гибридной системой e-POWER на базе 1,5-литрового двигателя. Аналогичная система ранее была анонсирована для европейского Qashqai и будущего минивэна Elgrand. Говорят, что Kicks выйдет на рынок после дебюта Elgrand, который запланирован на лето 2026 года. Это позволит соблюсти иерархию внедрения новых технологий.

Nissan Kicks
Nissan Kicks

Основным соперником новинки станет Subaru Crosstrek Hybrid. Стоимость Nissan Kicks с новой гибридной системой пока не уточняется, но ожидается, что цена составит около 3,5-4 миллионов иен (примерно 22-25 тысяч долларов). Дебют модели в Японии ожидается не ранее осени 2026 года.

Источник:  BestcCarWeb
Лежнин Роман
Фото:BestCarWeb
27.12.2025 
