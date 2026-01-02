Экология
Инженеры разработали двигатель с рекордной тепловой эффективностью

Dongfeng представила двигатель Mach 1.5T с тепловой эффективностью 48,09%

Компания Dongfeng Motor анонсировала новое технологическое достижение: двигатель Mach 1.5T стал первым бензиновым мотором с тепловой эффективностью более 48% для гибридных автомобилей. Об этом сообщил China Automotive Technology and Research Center (CATARC), сертифицировавший его с тепловой эффективностью на уровне 48,09%.

Тепловая эффективность демонстрирует, насколько хорошо двигатель конвертирует энергию топлива в полезную мощность, а её высокий уровень означает меньший расход топлива и большую отдачу.

Создатели нового двигателя добились такого результата благодаря трем ключевым технологическим достижениям: высокоэнергетической системе сгорания, системе впуска с низким сопротивлением и решениям, уменьшающим трение.

Dongfeng Mach 1.5T
Двигатель Mach 1.5T имеет степень сжатия выше 15,5, систему непосредственного впрыска с давлением 500 бар, безсёдельную конструкцию клапанов и электрическую систему изменения фазораспределения.

В его конструкции применено более десятка технологий, направленных на снижение трения, включая электрический масляный насос и термонапыление цилиндров, что снижает механические потери и увеличивает общую эффективность.

Согласно данным Dongfeng, новая версия двигателя обеспечивает экономию топлива до 100 км пробега по сравнению с предыдущим поколением. Компания также отметила, что силовая установка может адаптироваться к быстрому изменению условий, автоматически поддерживая наиболее экономичный режим в разных ситуациях – от городских пробок до трассы.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Фото:ITHome
