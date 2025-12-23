Почему некоторые водители стыдятся своих автомобилей?

Психолог Твардовская: россияне стыдятся бюджетных автомобилей из-за зависти

Психолог Ольга Твардовская объяснила, что россияне, обладающие автомобилями низкого ценового сегмента, часто испытывают чувство стыда.

Она отметила, что водители, подверженные зависти, могут чувствовать как превосходство, так и унижение из-за статуса марки своего автомобиля. По мнению Твардовской, если человек может выделиться лишь автомобилем, он стремится показать свой статус через него.

Психолог указала, что марка автомобиля может быть индикатором финансового положения и усилий, прикладываемых водителем.

Люди, испытывающие недостаток внимания и зависть, стремятся выделиться на фоне других через владение автомобилем, что порождает сопутствующие эмоции.

Ранее Твардовская также отмечала, что женщины с ограниченными финансовыми возможностями уделяют внимание мужчинам на дорогих машинах, таким образом компенсируя свои личные потребности.

