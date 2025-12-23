Почему некоторые водители стыдятся своих автомобилей?
Психолог Ольга Твардовская объяснила, что россияне, обладающие автомобилями низкого ценового сегмента, часто испытывают чувство стыда.
Она отметила, что водители, подверженные зависти, могут чувствовать как превосходство, так и унижение из-за статуса марки своего автомобиля. По мнению Твардовской, если человек может выделиться лишь автомобилем, он стремится показать свой статус через него.
Психолог указала, что марка автомобиля может быть индикатором финансового положения и усилий, прикладываемых водителем.
Люди, испытывающие недостаток внимания и зависть, стремятся выделиться на фоне других через владение автомобилем, что порождает сопутствующие эмоции.
Ранее Твардовская также отмечала, что женщины с ограниченными финансовыми возможностями уделяют внимание мужчинам на дорогих машинах, таким образом компенсируя свои личные потребности.
