На эти штрафы очень легко «нарваться» в зимнее время

Перечислены пять распространенных штрафов для автомобилистов зимой

В зимний период водителей часто штрафуют за соответствующие времени года нарушения ПДД.

Наиболее распространенная причина штрафа – это нечитаемые номера, закрытые снегом. Согласно статье 12.2 КоАП РФ, водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Второй распространенный случай – нарушение разметки. Если разметки не видно, но стоит запрещающий знак, то нарушение фиксируется по знаку. Выезд на встречную полосу обойдется водителю в 5 тысяч рублей или лишением прав на 4-6 месяцев.

Зимой водители также нередко паркуются на газонах. В Москве за это предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – от 3 до 5 тысяч рублей.

Также штрафуют за перевозку детей на тюбинге за автомобилем – 3 тысячи рублей.

Наконец, украшение автомобиля дополнительной подсветкой также является нарушением. За это предусмотрено предупреждение или административный штраф в 500 рублей.

