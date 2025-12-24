Эксперт объяснил, почему даже советский опыт не помог наладить массовое производство АКП для легковых машин

Андрей Васильев: выпуск своей АКП – это огромные инвестиции и долгая окупаемость

Автоэксперт Андрей Васильев назвал главные причины по которым в России до сих пор нет массового производства собственных автоматических коробок передач для легковых автомобилей.

По его мнению, создание такой коробки «с нуля» – неподъемно дорогой проект, экономический смысл в котором появился лишь с приходом на рынок технологических партнеров.

Как отмечает Васильев, парадокс в том, что СССР умел делать АКП еще в 60-х годах, но для «легковушек» это оставалось экзотикой. В ту эпоху автомобиль был предметом роскоши, и любое удорожание могло сделать его вовсе недоступным. Не было запроса – не было и заводов. В 90-е и «нулевые» работала простая логика: проверенная механика и атмосферный мотор обеспечивали низкую цену и спрос. Запрос на комфорт закрывали иномарки.

Сегодня, когда спрос смещается к автоматам, мог бы наступить удачный момент для локализации производства таких коробок. Однако этому препятствуют серьезные трудности. Даже выпуск классического «автомата» требует огромных инвестиций и долгой окупаемости, не говоря уже о дорогостоящей адаптации существующих моделей и риске роста цен.

Производство более сложных вариаторов или роботов сталкивается с еще большими технологическими барьерами и необходимостью редких компетенций.

В этих условиях экономического смысла в создании собственного производства с нуля не было. Гораздо эффективнее оказалось использовать уже отработанные решения партнеров, как это делает, например, АВТОВАЗ с китайскими технологиями. А китайцы уже давно освоили эти компетенции и готовы адаптировать их под наши авто.

Поэтому в обозримом будущем полностью отечественные АКП массовыми вряд ли станут.

