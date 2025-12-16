#
Как ежедневные привычки водителей убивают «автомат»

Эксперты: привычка использовать нейтраль на светофорах вредит АКП

Автоматическая коробка передач, давно превратилась из экзотики в норму и делает вождение комфортнее, но требует особого внимания.

Основная опасность кроется в привычках, которые водителям кажутся безобидными, отмечают в издании Pravda.Ru.

Например, резкий старт на непрогретой коробке. В холод масло густеет, и при ускорении фрикционы проскальзывают и перегреваются, особенно страдают вариаторы. Эксперты советуют первые 10-15 минут движения избегать резких ускорений, лучше ехать спокойно.

Другая типичная ошибка – постоянное переключение в нейтраль (N) на светофорах по привычке, доставшейся от «механики». Каждое такое движение селектора из D в N и обратно создает лишнюю нагрузку на гидравлику, вызывая микрогидроудары и износ. Короткие остановки безопаснее пережидать в режиме Drive.

Также вредно для АКП переключение режимов D или R во время движения автомобиля. Это вызывает конфликт вращений внутри коробки, приводящий к ударным нагрузкам на фрикционные пакеты и планетарные механизмы. Всегда нужно полностью остановиться, сделать паузу и лишь затем менять направление.

Буксировка прицепа или другого автомобиля – прямой путь к перегреву, главному врагу автомата. Перегретая жидкость теряет свойства, а ее продукты разложения забивают тонкие каналы гидроблока. Также опасно верить в миф о «необслуживаемой» коробке. Старая трансмиссионная жидкость, полная абразивных частиц износа, постепенно разрушает сложные механизмы изнутри.

Таким образом, отказ от резких маневров на непрогретой коробке, избегание лишних переключений, аккуратность при буксировке и регулярная замена жидкости – вот простые правила, которые помогут автоматической коробке передач служить долгие годы.

0