Российский рынок подержанных электрокаров резко вырос

«Автостат»: продажи электромобилей в России выросли на 36% в ноябре

В ноябре 2025 года россияне купили 1590 подержанных электрокаров. Этот показатель на 36% выше, чем в ноябре 2024 года.

В то же время по сравнению с октябрем 2025 года вторичный рынок электромобилей упал на 27%. Около 60% всех проданных в конце осени б/у электрокаров приходится на три марки.

Лидирует японский Nissan с результатом 521 проданная машина. На втором месте находится американская Tesla – 210 единиц, а замыкает топ-3 китайский бренд Zeekr с 204 электрокарами.

Продажи остальных марок составили менее 100 автомобилей.

Среди моделей самым популярным электрокаром на вторичном рынке стал Nissan Leaf – в ноябре его продали 503 раза. Второе место занимает Zeekr 001 с тиражом в 136 машин, а третью строчку – Tesla Model 3 с 99 единицами.

Если смотреть на результаты за январь – ноябрь 2025 года, то в этот период россияне приобрели 13,6 тыс. подержанных электрокаров. Это на 26% больше, чем за тот же период 2024 года.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины.