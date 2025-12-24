Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кто будет бесплатно ездить по платным трассам в 2026 году
24 декабря
Кто будет бесплатно ездить по платным трассам в 2026 году
Власти рассмотрят продление льготного проезда...
Российский рынок подержанных электрокаров резко вырос
24 декабря
Российский рынок подержанных электрокаров резко вырос
«Автостат»: продажи электромобилей в России...
Toyota Camry
24 декабря
Японский автогигант зарегистрировал три товарных знака в России
Toyota продлила права на товарный знак Camry в...

Российский рынок подержанных электрокаров резко вырос

«Автостат»: продажи электромобилей в России выросли на 36% в ноябре

В ноябре 2025 года россияне купили 1590 подержанных электрокаров. Этот показатель на 36% выше, чем в ноябре 2024 года.

Рекомендуем
Как предотвратить примерзание дворников?

В то же время по сравнению с октябрем 2025 года вторичный рынок электромобилей упал на 27%. Около 60% всех проданных в конце осени б/у электрокаров приходится на три марки.

Лидирует японский Nissan с результатом 521 проданная машина. На втором месте находится американская Tesla – 210 единиц, а замыкает топ-3 китайский бренд Zeekr с 204 электрокарами.

Продажи остальных марок составили менее 100 автомобилей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Среди моделей самым популярным электрокаром на вторичном рынке стал Nissan Leaf – в ноябре его продали 503 раза. Второе место занимает Zeekr 001 с тиражом в 136 машин, а третью строчку – Tesla Model 3 с 99 единицами.

Если смотреть на результаты за январь – ноябрь 2025 года, то в этот период россияне приобрели 13,6 тыс. подержанных электрокаров. Это на 26% больше, чем за тот же период 2024 года.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины.

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
24.12.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0