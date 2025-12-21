#
Интерьер Toyota Veloz
21 декабря
В России появилась надежная семейная Тойота дешевле «китайцев»
Компактвэны Toyota Veloz предлагаются в России...
Почему зимой «умные» автомобили могут быть опаснее простых
21 декабря
Егор Васильев объяснил, как зимние условия...
Bolden S7
21 декабря
В России появится новый полноприводный «рамник» с богатым оснащением
Компания VGV анонсировала обновленный V70 и...

Доступный компактвэн Nissan на базе Renault: подробности

Компания Nissan представила первые фото нового дешевого компактвэна

Компания Nissan продемонстрировала первые фотографии нового компактвэна под названием Gravite, ориентированного на индийский рынок и предназначенного для менее обеспеченных потребителей.

Хотя технические детали автомобиля еще не обнародованы, предварительные данные свидетельствуют о том, что Gravite представляет собой переработанную версию Renault Triber, уже доступного в продаже на данном рынке.

Новый кросс-вэн с семиместным интерьером получил обновленное оформление передней и задней частей, включая оригинальную решетку радиатора и бамперы, а также светотехнику с измененным наполнением, хотя форма остается прежней.

Nissan Gravite

Улучшенные возможности трансформации салона и продуманная система хранения мелочей делают Gravite привлекательным для потенциальных покупателей. Интерьер будет во многом схож с внутренним пространством модели-донора.

Длина Nissan Gravite составит чуть менее 4 метров. Автомобиль будет укомплектован бензиновым двигателем объемом 1,0 литра с мощностью 72 л. с., который будет сочетаться с механической или роботизированной трансмиссией.

По данным CarScoops, производство минивэна будет налажено на заводе Renault в Ченнаи, где также будет выпускаться Triber. Официальная презентация запланирована на 21 января, а дебют в индийских автосалонах ожидается к марту 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

Nissan Gravite
Nissan Gravite
Nissan Gravite
Nissan Gravite
Nissan Gravite
Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Количество просмотров 38
21.12.2025 
