Новый кроссовер Jeland VT7 появится в России

«Китайские автомобили»: Jaecoo J7 будут собирать в России под названием Jeland VT7

Кроссовер Jaecoo J7 в России будет продаваться под новым именем – Jeland VT7. Сборка модели может стартовать на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге.

Впервые о планах выпускать Jaecoo под брендом Jeland стало известно в марте 2024 года. Компания «Арт-Финанс», входящая в холдинг «АГР», готовится собирать модели J7 и J8 под новой маркой на заводе «АГМ». Этот завод ранее работал на GM.

Сейчас в сертификационных документах завода появилось имя Jeland VT7 для первой модели марки. Этот кроссовер, скорее всего, заменит Jaecoo J7. Для него уже получили несколько сертификатов соответствия, необходимых для производства и продаж.

В документах указано, что заводской номер Jeland VT7 – T35, что совпадает с кодом Jaecoo J7, знакомым российским автомобилистам. Машина будет доступна с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 1,6 литра, что соответствует текущему предложению Jaecoo J7.

В июне 2024 года в Telegram-канале «Русский автомобиль» уже публиковали фото Jaecoo J7 с эмблемой Jeland, сделанное на бывшем заводе GM.

Однако в конце октября председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов сообщил «Фонтанке», что проект запуска завода GM пока испытывает сложности. Официальный старт производства намечен на 2026 год. Предполагается выпуск от трех до пяти моделей, включая седаны и кроссоверы.

Таким образом, продажи Jeland VT7 могут начаться в 2026 году. Кроме того, компания «АГР» уже начала сборку автомобилей Tenet на базе моделей Chery.

Jaecoo J7 – компактный кроссовер на базе модульной платформы T1X, похожий по дизайну на Range Rover Evoque. Размеры стандартной версии – 4500 х 1865 х 1680 мм, а версии Limited Edition – 4600 х 1898 мм.

Jaecoo J7

В стандартной версии установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот, привод – передний или полный. В Limited Edition установлен 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с. с 6-ступенчатым роботом и только передним приводом.

Цена моделей Jaecoo J7 2025 года без скидок варьируется от 2 759 900 до 3 509 900 рублей. Скидки позволяют снизить стоимость до 2 759 900–3 309 900 рублей.

