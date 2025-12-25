Стало известно, какие китайские кроссоверы продаются в Европе и Австралии

Autonews.ru сравнил цены китайских кроссоверов в России и за рубежом

В 2025 году цены на автомобили в России значительно выросли, в том числе на машины китайского производства. При этом китайские автопроизводители продолжают увеличивать свое влияние на мировом рынке и расширять количество стран, где продают свои автомобили.

Издание Autonews.ru провело сравнение цен и технических характеристик некоторых китайских кроссоверов как в России, так и за рубежом.

Кроссовер Omoda 5, известный в России под индексом C5, в 2023 году появился на испанском рынке. Базовая версия этой модели предлагает широкий набор опций, включая адаптивный круиз-контроль и детектор слепых зон.

В Испании Omoda 5 продается в трех вариантах: гибридный (от 23 990 евро, приблизительно 2,2 млн рублей), с двигателем внутреннего сгорания (от 22 995 евро, примерно 2,1 млн рублей) и электрокар (от 20 500 евро, около 1,9 млн рублей). В России версия 2025 года доступна с передним и полным приводом, оснащена бензиновыми моторами мощностью 147 и 150 лошадиных сил. Трансмиссия представлена роботом и вариатором. Цена на начальную комплектацию Drive с учетом скидок составляет 2 629 900 рублей, версия Active стоит 2 879 900 рублей.

Omoda C5

Компания Geely в 2025 году запустила на рынок Австралии электрический кроссовер EX5. Эта модель доступна в двух комплектациях — Complete и Inspire, обе с электродвигателем мощностью 160 кВт и передним приводом.

Стоимость начинается от 40 990 долларов (около 3,2 млн рублей) за версию Complete и достигает 44 990 долларов (примерно 3,5 млн рублей) за Inspire. Используемая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 60,2 кВт⋅ч обеспечивает запас хода по стандарту WLTP около 410 км.

Geely EX5

В России этот электрокроссовер представлен с мощностью 218 л.с. и предлагается в комплектациях Pro и Max, стоимость которых составляет 4 099 990 рублей (с учетом скидок 3 749 990 рублей) и 4 399 990 рублей (со скидками 4 049 990 рублей) соответственно.

