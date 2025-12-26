Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы

Со 2 января 2026 года в Москве точечно изменят парковочные тарифы на ряде улиц

Власти Москвы снижают тарифы на парковку на 12 улицах, где сейчас много свободных мест.

Цель – привлечь больше водителей и равномернее распределить поток. На некоторых участках парковка будет стоить всего 40 рублей в час. Дешевле она станет, например, на ул. Михаила Якушина, ул. Игоря Численко и во 2-м, 3-м и 5-м проезде Марьиной Рощи.

Тарифы на подавляющем большинстве улиц (89%) платного парковочного пространства Москвы останутся прежними. Изменения коснутся лишь 10,5% участков с очень высокой загрузкой – более 80-90%. Такая корректировка в рамках действующей тарифной политики затронет в первую очередь улицы с высокой концентрацией популярных мест: торговых и бизнес-центров, премиальных ресторанов и городских достопримечательностей.

Корректировка тарифов разгрузит самые популярные парковки, сократив трафик от машин в поисках места. Жители с резидентными разрешениями получат приоритет и будут быстрее находить парковку благодаря более высокой оборачиваемости мест.

Сабина Цветкова, председатель Комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры:

«Корректировка стоимости парковки – это стратегический механизм регулирования загруженности городского пространства. Её цель – предотвратить переполнение парковочных мест, когда низкая цена стимулирует избыточный спрос, и, наоборот, сбалансировать загрузку, снизив тариф там, где всегда много свободных мест.

Поддержание адекватной стоимости позволяет водителям припарковаться, когда необходимо, и минимизировать трату времени на поиски свободных мест».

Также со 2 января в часы наибольшей нагрузки тариф на проезд по МСД будет проиндексирован на 3 рубля и составит 13 рублей за участок. Бесплатный проезд действует 70% времени в будни – с 11 до 16 и с 20 до 7 часов и всегда по выходным и праздникам.

