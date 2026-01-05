Автомобилистов предупредили об опасности «умных» машин зимой

Эксперт Васильев: «Умными» машинами зимой управлять труднее, чем простыми

Современные автомобили с искусственным интеллектом и системами активной безопасности хорошо справляются в теплое время года. Однако зимой у них возникают проблемы.

Автоэксперт Егор Васильев отметил, что это связано с двумя основными факторами. Во-первых, низкий коэффициент сцепления шин с дорогой ухудшает контроль автомобиля. Во-вторых, снег на датчиках, камерах и лидарах мешает распознаванию объектов вокруг машины.

Умные системы сами выбирают передачу, уровень газа и распределение крутящего момента на колеса, чтобы обеспечить стабильность управления. Но при почти нулевом сцеплении эффективность таких алгоритмов значительно снижается. Поэтому зимой «умные» авто могут работать менее надежно и создавать проблемы водителям.

Комментарий эксперта

Егор Васильев, автоэксперт:

– Часто это приводит к тому, что автомобиль может оказаться практически неуправляемым в совершенно безобидных ситуациях Например, при попытке выехать с заснеженной парковки.

Современные системы активной безопасности, созданные для помощи водителям, иногда становятся причиной проблем. Особенно это заметно при скольжении автомобиля на высокой скорости. В таких ситуациях водитель должен иметь возможность управлять педалью газа, но умная электроника часто этого не позволяет. Это может привести к аварийным ситуациям.

В итоге возникает парадокс: ассистенты безопасности, которые должны помочь неопытным водителям, часто оказываются малоэффективными. Неопытность человека и искусственный интеллект вступают в конфликт. При этом, по словам автоэксперта Васильева, с опытными водителями такие системы работают хорошо.

Также стоит помнить, что в сложных погодных условиях датчики умных ассистентов могут покрываться льдом и переставать работать. Это снижает эффективность систем или даже вызывает переход автомобиля в аварийный режим с ограничением мощности и скорости.

В таких условиях, особенно зимой, управлять простой машиной иногда безопаснее и легче, заключил эксперт.

