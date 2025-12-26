Почему моторное масло должно темнеть: объяснение эксперта

Эксперт Чальцев объяснил, к каким проблемам приводит отсутствие потемнения у моторного масла

Если моторное масло не темнеет во время эксплуатации, это больше плохой признак, чем хороший, объяснил эксперт Чальцев.

В нормальных условиях работы двигателя и сгорания топлива масло темнеет из-за образования отложений и окисления. Если цвет масла не меняется, это может указывать на недостаток диспергирующих присадок, что приводит к оседанию загрязнений на деталях двигателя.

Существует две основные причины потемнения масла. Во-первых, окисление самого масла, которое происходит при использовании низкокачественного масла с неправильным балансом присадок и недостатком антиокислителей. При этом масло темнеет от тёмно-жёлтого до почти чёрного цвета, оставаясь относительно прозрачным. Во-вторых, масло темнеет из-за отмывания загрязнений из двигателя. В таких случаях оно становится тёмным и мутным из-за присутствия нерастворимых частиц: сажи, нагара и смол. Это значит, что масло с мощным пакетом диспергирующих присадок нейтрализует кислые продукты сгорания и поддерживает загрязнения во взвешенном состоянии.

Проблемы с двигателем, например, неправильная работа топливной системы или несоответствие топливно-воздушной смеси, могут привести к неполному сгоранию и увеличенному накоплению сажи, что ускоряет потемнение масла.

Для точного определения причины изменения цвета масла требуется химический анализ в лаборатории. Проверяются кислотное число, содержание сажи, уровень износа металлов (железа, цинка, олова, алюминия), остаток присадок и степень окисления и нитрования. По этим показателям можно точно судить о состоянии масла и двигателя, отметил Чальцев.

