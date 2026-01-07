2026 год станет годом подорожания ОСАГО: что будет с ценами?
Страховые компании долго удерживали стоимость средней страховой премии по ОСАГО, несмотря на рост выплат.
Однако пик минимальных цен уже пройден, и полисы будут становиться дороже, уверен президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
Он отметил, что в 2026 году ожидается рост стоимости запчастей по справочникам РСА, что приведет к увеличению расходов на выплаты по ОСАГО на 5-8%. Соответственно, стоимость страховых премий также повысится.
В последнем обновлении справочника РСА отмечен рост цен на автозапчасти для ряда марок. Так, цены на запчасти Nissan выросли на 6,6%, Renault – на 5,1%, Chevrolet – на 4,5%. Для Toyota, Mercedes и Kia рост не превышает 1,4%. При этом Geely стала лидером по снижению цен – минус 10%.
Также президент России Владимир Путин поручил ужесточить меры против владельцев автомобилей без полисов ОСАГО с апреля 2025 года.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!