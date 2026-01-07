#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
7 января
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
Против Toyota подан коллективный иск из-за...
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
7 января
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ,...
Интерьер Dongfeng Mage 2026
7 января
Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей
Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage...

2026 год станет годом подорожания ОСАГО: что будет с ценами?

Страховая премия ОСАГО в 2026 году вырастет на 5-8% из-за подорожания запчастей

Страховые компании долго удерживали стоимость средней страховой премии по ОСАГО, несмотря на рост выплат.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Однако пик минимальных цен уже пройден, и полисы будут становиться дороже, уверен президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Он отметил, что в 2026 году ожидается рост стоимости запчастей по справочникам РСА, что приведет к увеличению расходов на выплаты по ОСАГО на 5-8%. Соответственно, стоимость страховых премий также повысится.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В последнем обновлении справочника РСА отмечен рост цен на автозапчасти для ряда марок. Так, цены на запчасти Nissan выросли на 6,6%, Renault – на 5,1%, Chevrolet – на 4,5%. Для Toyota, Mercedes и Kia рост не превышает 1,4%. При этом Geely стала лидером по снижению цен – минус 10%.

Также президент России Владимир Путин поручил ужесточить меры против владельцев автомобилей без полисов ОСАГО с апреля 2025 года.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  РСА
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 55
07.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1