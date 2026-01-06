#
Представлен мотоциклетный двигатель V5 с уникальной конструкцией

MV Agusta представила уникальный 5-цилиндровый мотор с двумя коленвалами

Итальянская компания MV Agusta объявила о разработке нового 5-цилиндрового двигателя необычной конструкции, способного выдавать мощность до 240 лошадиных сил.

Двигатель MV Agusta
Особенностью мотора является компоновка цилиндров: два из них находятся сверху, а три – снизу.

В отличие от традиционных рядных двигателей с пятью цилиндрами, как у Audi или Volkswagen, MV Agusta использовала два коленвала. Один коленвал работает с тремя передними цилиндрами, другой – с двумя задними. Благодаря такому решению мотор получился уже, чем обычный рядный четырехцилиндровый двигатель, и компактнее V4. При этом вес двигателя не превышает 60 килограммов.

Двигатель MV Agusta
Двигатель рассчитан на высокие обороты – до 16 000 об/мин, что сопоставимо с гоночными моторами. Его объем будет варьироваться от 850 до 1150 кубических сантиметров.

Двигатель MV Agusta
Компания сообщает, что особый порядок зажигания обеспечивает мощный и ровный крутящий момент без необходимости использования систем изменения фаз газораспределения.

MV Agusta официально подтвердила, что в ближайшие годы начнется серийное производство нового двигателя, который планируется устанавливать на различные модели – от спортбайков и нейкедов до туристических мотоциклов.

Источник:  Carscoops
Фото:Carscoops
06.01.2026 
