Названы самые качественные машины 2025 года в Китае: они продаются и в России

JD. Power перечислил самые качественные китайские автомобили 2025 года

Китайское подразделение американского агентства J. D. Power опубликовало рейтинг качества бензиновых автомобилей 2025 года (IQS 2025).

Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

В исследовании приняли участие почти 20 тысяч владельцев новых машин, купленных с июля 2024 по март 2025 года. Они оценивали автомобили по 218 параметрам в девяти категориях. Количество проблем вычислялось как число жалоб на 100 автомобилей (PP100). В этом году средний показатель составил 229, что на 17 пунктов выше показателя прошлого года.

Большинство жалоб касаются мультимедийных систем, оборудования и качества сидений.

Среди премиальных брендов лучшими стали Land Rover (208 PP100), Porsche (213) и Cadillac (218).

В массовом сегменте лидируют совместные предприятия GAC Honda (208), Dongfeng Honda (209), а также GAC Toyota и SAIC Volkswagen, получившие по 219 баллов.

Китайские бренды в среднем набрали 233 балла. Лидером среди них стал Chery (220), за ним следуют GAC (221), Changan и Geely (по 222). Выше среднего также оказались Jetour, MG и Roewe.

В отдельном зачете отметились: MG 5 среди компактных седанов, Volkswagen Lavida в более дорогом сегменте, Mercedes-Benz A-Class среди премиальных компактных моделей.

Volkswagen Bora признан лучшим в категории среднеразмерных эконом-класса, Volkswagen Lamando L – в среднем сегменте, Honda Accord – в категории «выше среднего». Volvo S90 занял первое место среди премиальных автомобилей среднего класса.

В сегменте SUV выделились: компактные модели Geely Coolray, GAC GS3, Changan CS75, CS55 Plus и Volkswagen Tharu XR; среднеразмерные Geely Cityray, Chery Tiggo 7 Plus и Changan Uni-Z; большие Toyota Frontlander, Geely Atlas, Changan CS75 Plus, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Tucson и Chery Tiggo 9 (в России Jaecoo J8).

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.

Источник:  «Китайские автомобили»
0