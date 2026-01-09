Названы самые качественные машины 2025 года в Китае: они продаются и в России

JD. Power перечислил самые качественные китайские автомобили 2025 года

Китайское подразделение американского агентства J. D. Power опубликовало рейтинг качества бензиновых автомобилей 2025 года (IQS 2025).

В исследовании приняли участие почти 20 тысяч владельцев новых машин, купленных с июля 2024 по март 2025 года. Они оценивали автомобили по 218 параметрам в девяти категориях. Количество проблем вычислялось как число жалоб на 100 автомобилей (PP100). В этом году средний показатель составил 229, что на 17 пунктов выше показателя прошлого года.

Большинство жалоб касаются мультимедийных систем, оборудования и качества сидений.

Среди премиальных брендов лучшими стали Land Rover (208 PP100), Porsche (213) и Cadillac (218).

В массовом сегменте лидируют совместные предприятия GAC Honda (208), Dongfeng Honda (209), а также GAC Toyota и SAIC Volkswagen, получившие по 219 баллов.

Китайские бренды в среднем набрали 233 балла. Лидером среди них стал Chery (220), за ним следуют GAC (221), Changan и Geely (по 222). Выше среднего также оказались Jetour, MG и Roewe.

В отдельном зачете отметились: MG 5 среди компактных седанов, Volkswagen Lavida в более дорогом сегменте, Mercedes-Benz A-Class среди премиальных компактных моделей.

Volkswagen Bora признан лучшим в категории среднеразмерных эконом-класса, Volkswagen Lamando L – в среднем сегменте, Honda Accord – в категории «выше среднего». Volvo S90 занял первое место среди премиальных автомобилей среднего класса.

В сегменте SUV выделились: компактные модели Geely Coolray, GAC GS3, Changan CS75, CS55 Plus и Volkswagen Tharu XR; среднеразмерные Geely Cityray, Chery Tiggo 7 Plus и Changan Uni-Z; большие Toyota Frontlander, Geely Atlas, Changan CS75 Plus, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Tucson и Chery Tiggo 9 (в России Jaecoo J8).

