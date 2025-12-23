В России выросли продажи Land Rover: самые популярные модели

«Автостат»: продажи автомобилей Land Rover в России увеличились на 24%

В России за 11 месяцев 2025 года зарегистрировали 2573 новых автомобиля марки Land Rover. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 2074 машины. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Самыми востребованными моделями Land Rover стали:

Range Rover – 1196 единиц;

Range Rover Evoque – 698 единиц;

Range Rover Sport – 403 единицы.

На эти три модели приходится почти 90% всех продаж марки, отметил Целиков.

Он добавил, что автомобили китайской сборки составили лишь 30% от общего объема продаж Land Rover в России.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменились цены на машины перед 2026 годом.

