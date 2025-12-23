#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Власти РФ предложили решение проблемы со страховкой в такси
23 декабря
Власти РФ предложили решение проблемы со страховкой в такси
В Госдуме предложили таксистам получать полис...
Как не получить штраф за елку: советы юриста
23 декабря
Как не получить штраф за елку: советы юриста
Юрист Кырлан рассказал, как без штрафа срубить,...
Mitsubishi ASX
23 декабря
Недорогой и надежный японский кроссовер снова доступен в России: называем цены
В РФ возобновили продажи новых Mitsubishi ASX...

В России выросли продажи Land Rover: самые популярные модели

«Автостат»: продажи автомобилей Land Rover в России увеличились на 24%

В России за 11 месяцев 2025 года зарегистрировали 2573 новых автомобиля марки Land Rover. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 2074 машины. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Самыми востребованными моделями Land Rover стали:

Рекомендуем
Эти вопросы инспектора ДПС можно игнорировать. Даже в праздники
  • Range Rover – 1196 единиц;
  • Range Rover Evoque – 698 единиц;
  • Range Rover Sport – 403 единицы.

На эти три модели приходится почти 90% всех продаж марки, отметил Целиков.

Он добавил, что автомобили китайской сборки составили лишь 30% от общего объема продаж Land Rover в России.

Range Rover
Range Rover Evoque
Range Rover Sport

Ранее «За рулем» сообщал, как изменились цены на машины перед 2026 годом.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 24
23.12.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0