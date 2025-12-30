Перед Новым годом в России вновь взлетели продажи машин

Эксперт Целиков: Продажи новых легковых авто в РФ в конце года резко идут вверх

Последняя полная рабочая неделя 2025 года принесла рост продаж новых легковых автомобилей в России. По данным автоэксперта Сергея Целикова, с 22 по 28 декабря продажи увеличились на 18% по сравнению с предыдущей неделей и составили 33,4 тысячи штук.

Продажи легких коммерческих автомобилей за тот же период выросли еще сильнее – на 34,4%, достигнув 2,4 тысячи машин. Однако по сравнению с аналогичной неделей прошлого года показатель оказался ниже на 33,7%.

Регистрации грузовых автомобилей увеличились на 26,6%, достигнув 1743 машин. Продажи тяжелых грузовиков выросли на 29% – до 1359 единиц, а среднетоннажных автомобилей – на 18%. Тем не менее, по словам Целикова, динамика по сравнению с прошлым годом остается отрицательной для грузовой техники.

Ранее Целиков сообщал, что объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 11 месяцев и трех недель декабря 2025 года составил 1,31–1,32 миллиона машин, что на 16% меньше, чем в прошлом году.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.