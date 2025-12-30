#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford намерен зарегистрировать в РФ права на названия новых моделей
30 декабря
Ford намерен зарегистрировать в РФ права на названия новых моделей
Концерн Ford подал 10 заявок на регистрацию...
Chevrolet Tracker
30 декабря
Кроссовер надежной марки теперь можно купить в России по цене Лады
Кроссоверы Chevrolet Tracker предлагаются в...
Перед Новым годом в России вновь взлетели продажи машин
30 декабря
Перед Новым годом в России вновь взлетели продажи машин
Эксперт Целиков: Продажи новых легковых авто в...

Перед Новым годом в России вновь взлетели продажи машин

Эксперт Целиков: Продажи новых легковых авто в РФ в конце года резко идут вверх

Последняя полная рабочая неделя 2025 года принесла рост продаж новых легковых автомобилей в России. По данным автоэксперта Сергея Целикова, с 22 по 28 декабря продажи увеличились на 18% по сравнению с предыдущей неделей и составили 33,4 тысячи штук.

Рекомендуем
3 совета, которые сэкономят сотни тысяч при покупке машины

Продажи легких коммерческих автомобилей за тот же период выросли еще сильнее – на 34,4%, достигнув 2,4 тысячи машин. Однако по сравнению с аналогичной неделей прошлого года показатель оказался ниже на 33,7%.

Регистрации грузовых автомобилей увеличились на 26,6%, достигнув 1743 машин. Продажи тяжелых грузовиков выросли на 29% – до 1359 единиц, а среднетоннажных автомобилей – на 18%. Тем не менее, по словам Целикова, динамика по сравнению с прошлым годом остается отрицательной для грузовой техники.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее Целиков сообщал, что объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 11 месяцев и трех недель декабря 2025 года составил 1,31–1,32 миллиона машин, что на 16% меньше, чем в прошлом году.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.

Источник:  телеграм-канала Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 6
30.12.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0