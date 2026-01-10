Названы самые популярные подержанные машины в России

«Авито Авто»: самыми популярными автомобилями с пробегом стали Lada

Рынок подержанных автомобилей в России в 2025 году показал рост на 2% по сравнению с предыдущим годом, согласно статистике сервиса «Авито Авто».

Самыми востребованными остаются автомобили отечественной марки Lada. Наибольший рост интереса у покупателей зафиксирован у чешского кроссовера Skoda Kodiaq – спрос на него вырос более чем на 20%.

Общее количество предложений на вторичном рынке увеличилось на 7,6%. Наряду со Skoda Kodiaq, популярными остаются модели Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Также заметно вырос спрос на автомобили марок Exeed, Lexus и Infiniti.

По данным сервиса, чаще всего на продажу выставлялись автомобили Lada, Toyota и Kia – они составили 23%, 6,7% и 6% всех объявлений соответственно.

Директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев отметил, что средняя цена подержанных автомобилей снизилась на 7,5% и теперь составляет около 1,5 миллиона рублей. При этом рынок всё активнее переходит в цифровой формат: 85% покупателей начинают поиск авто в интернете, а 68% взаимодействий с продавцами происходит через чаты.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.