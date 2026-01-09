#
Сколько машин из СССР осталось на российских дорогах? Цифра удивит

Автостат: в РФ на 1 июля 2025 года зарегистрировано 3 млн авто производства СССР

Советский Союз просуществовал с 30 декабря 1922 года до 26 декабря 1991-го.

По состоянию на 1 июля 2025 года в России зарегистрировано 3 миллиона транспортных средств, произведенных в советский период (до 1991 года включительно).

Эти машины составляют 5,5% всего автомобильного парка страны. Наибольшая доля советской техники – 27,7% – приходится на грузовики. Среди автобусов их доля равна 13,5%, а в классе легких коммерческих автомобилей (LCV) – 6,6%.

Меньше всего советских машин в сегменте легковых автомобилей – всего 3,5%.

Источник:  Автостат
09.01.2026 
