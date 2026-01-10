Ford активно регистрирует товарные знаки в России: о чем это говорит?

Ford подал в Роспатент заявки на товарные знаки «Ford» и «Форд»

Американская компания Ford, которая ранее ушла с российского рынка, обратилась в Роспатент с заявками на регистрацию товарных знаков.

Речь идёт о двух обозначениях – «Ford» и «Форд», которые компания хочет использовать на территории России.

Заявки охватывают разные направления. При одобрении Ford сможет применять бренды для продажи автозапчастей, специализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения для обслуживания техники. Также товарные знаки позволят предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

Такие действия не означают скорое возвращение компании на рынок. Однако они могут говорить о стремлении Ford сохранить юридическое присутствие и защитить свои права в России в изменившихся условиях.

