#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
13 января
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
Kia зарегистрировала в России два товарных...
Как вовремя понять, что машина из мечты превратилась в обузу
13 января
Как вовремя понять, что машина из мечты превратилась в обузу
Эксперты: расставаться с машиной нужно на пике...
Россия заняла 13-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира
13 января
Россия заняла 13-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира
Эксперт Целиков опубликовал топ-15 авторынков...

Число случаев мошенничества с европротоколом растет в России

РСА: в Самарской области больше всего случаев мошенничества с европротоколом

В 2025 году наметилась тенденция использования мошеннических схем при оформлении европротокола в случае ДТП, которые позволяют злоумышленникам зарабатывать на страховых компаниях. Об этом рассказал директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Рекомендуем
Чего на самом деле хочет от вас инспектор ГАИ, когда говорит эти фразы

Суть схемы в том, что извещение о ДТП оформляется вручную, что затрудняет проверку участников инцидента. Позже документ фотографируется и через мобильное приложение отправляется в страховую компанию. Фото повреждений автомобилей также делаются в приложении.

Мошенники часто используют мультидрайв – когда по полису ОСАГО разрешено неограниченное количество водителей, вбивается несуществующий водитель. Такие схемы наиболее распространены в Новосибирской и Самарской областях, а также в Приморском крае.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Методы борьбы разрабатывает РСА совместно со страховыми компаниями. Одно из предложений – изменить закон об ОСАГО.

Это позволит создать барьер для мошенников и сделать так, чтобы извещения и фото можно было оформлять и отправлять только через мобильное приложение и в электронном виде.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Источник:  РСА
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
13.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0