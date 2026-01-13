Названы машины, которые чаще всего попадают в ремонт

Эксперт Овчинникова: В 2025 году в РФ чаще всего ремонтировали автомобили Toyota

В 2025 году на российских станциях технического обслуживания автомобили Toyota, Lada и Hyundai обслуживались чаще всего, рассказала директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Она отметила, что эти три бренда возглавляют рейтинг по количеству заездов на СТО. За ними следуют Kia, Nissan, Volkswagen, Renault, Ford, Mitsubishi и Honda. По словам Овчинниковой, топ-10 марок автомобилей остался практически без изменений за год.

В пятерку самых часто ремонтируемых подержанных машин в 2025 году вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Ford Focus и Lada Granta. Эксперт объяснила, что эти модели широко распространены в России, используются как для личных нужд, так и в корпоративных автопарках, что и приводит к большому числу обращений в сервисы.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

