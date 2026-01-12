#
В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ
12 января
РСА: доля оформленных ДТП по европротоколу...
В России ужесточат правила сдачи экзаменов на водительские права
12 января
Эксперт Попов оценил предложение по изменению...
Неделя 5-12 января поставила антирекорд продаж машин в России
12 января
Эксперт Целиков подвел итоги первых двух недель...

Дешевле 2 млн рублей: в РФ появился новый корейский кроссовер

В России начались продажи новых кроссоверов Kia Sonet от 1,94 млн рублей

На российский рынок по параллельному импорту прибыл популярный компактный кроссовер Kia Sonet.

Цены на него начинаются от 1,94 млн рублей, что делает модель одним из самых доступных предложений в своем классе.

Для сравнения, официально представленные в стране китайские аналоги стоят заметно дороже: Chery Tiggo 4 - от 2,04 млн, GAC GS3 - от 2,45 млн, а самый доступный Geely Cityray - почти от 2,85 млн рублей.

Kia Sonet
Заявленная минимальная сумма дает возможность получить автомобиль «под ключ» с доставкой до Владивостока. В эту сумму входит кожаная отделка салона, мультимедийная система с сенсорным экраном, кнопка запуска двигателя и люк в крыше.

За 2,1 млн рублей в Находке предлагают версию с цифровой панелью приборов, климат-контролем, светодиодной оптикой и камерой заднего вида.

Kia Sonet
Все доступные для заказа автомобили оснащены бензиновым мотором 1.5 литра мощностью 115 л.с., вариатором и передним приводом. Пока в наличии у дилеров "живых" Sonet почти нет: в свободной продаже нашлись лишь два автомобиля в Астрахани по цене 2,95 млн рублей.

Модель, ставшая бестселлером Kia в Индии, производится там же, на платформе родственного Hyundai Venue.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Kia
12.01.2026 
Фото:Kia
