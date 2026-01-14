Экология
Hyundai выпустила экономичный семейный минивэн с богатым оснащением

Представлен электрический минивэн Hyundai Staria Electric с запасом хода 400 км

Компания Hyundai анонсировала электрическую версию минивэна Staria под названием Staria Electric. Это самый большой электромобиль в модельном ряду корейской марки.

Hyundai Staria Electric
Hyundai Staria Electric

Длина нового минивэна составляет 5255 мм, что делает его рекордсменом среди аккумуляторных моделей Hyundai. При этом внешний вид почти не изменился по сравнению с версией на бензине – основные новшества скрыты внутри.

Двигатель Staria Electric установлен на передней оси и имеет мощность 218 лошадиных сил. Электромобиль построен на 800-вольтовой платформе. Батарея емкостью 84 кВт·ч обеспечивает пробег до 400 км по циклу WLTP.

Hyundai Staria Electric
Hyundai Staria Electric
Поддерживается быстрая зарядка: чтобы зарядить аккумулятор с 20 до 80%, требуется около 20 минут. Кроме того, есть функция V2L. Она позволяет использовать минивэн как источник питания для внешних приборов или даже дома.

Интерьер Hyundai Staria Electric
Интерьер Hyundai Staria Electric

Салон у электрической версии позаимствован у обновленной Staria конца прошлого года. В нем появились физические кнопки, изменен селектор коробки передач и усовершенствован руль.

Продажи Hyundai Staria Electric начнутся в Южной Корее и Европе в первой половине 2026 года.

Источник:  110km
Лежнин Роман
Количество просмотров 27
14.01.2026 
Фото:Hyundai
