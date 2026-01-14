Hyundai выпустила экономичный семейный минивэн с богатым оснащением

Представлен электрический минивэн Hyundai Staria Electric с запасом хода 400 км

Компания Hyundai анонсировала электрическую версию минивэна Staria под названием Staria Electric. Это самый большой электромобиль в модельном ряду корейской марки.

Hyundai Staria Electric

Длина нового минивэна составляет 5255 мм, что делает его рекордсменом среди аккумуляторных моделей Hyundai. При этом внешний вид почти не изменился по сравнению с версией на бензине – основные новшества скрыты внутри.

Двигатель Staria Electric установлен на передней оси и имеет мощность 218 лошадиных сил. Электромобиль построен на 800-вольтовой платформе. Батарея емкостью 84 кВт·ч обеспечивает пробег до 400 км по циклу WLTP.

Hyundai Staria Electric

Поддерживается быстрая зарядка: чтобы зарядить аккумулятор с 20 до 80%, требуется около 20 минут. Кроме того, есть функция V2L. Она позволяет использовать минивэн как источник питания для внешних приборов или даже дома.

Интерьер Hyundai Staria Electric

Салон у электрической версии позаимствован у обновленной Staria конца прошлого года. В нем появились физические кнопки, изменен селектор коробки передач и усовершенствован руль.

Продажи Hyundai Staria Electric начнутся в Южной Корее и Европе в первой половине 2026 года.

