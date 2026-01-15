#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт Агаджанов назвал условие для роста российского авторынка
15 января
Эксперт Агаджанов назвал условие для роста российского авторынка
Альфа-Лизинг: локализация китайских брендов в...
Omoda C5
15 января
В России изменилась стоимость популярного кроссовера: называем цены
Компания Omoda лишила кроссовер C5 в РФ двух...
Параллельный импорт автомобилей в Россию пошел на спад
15 января
Параллельный импорт автомобилей в Россию пошел на спад
Эксперт Целиков: Альтернативный импорт новых...

Почему «щадящий» режим езды вредит автомобилю

эксперты: двигателю для здоровья необходима регулярная и полноценная нагрузка

Многие уверены, что езда на низких оборотах продлевает жизнь машине, но на деле такой режим создает скрытые угрозы для двигателя и ведет к дорогому ремонту, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Рекомендуем
Авторынок в 2026 году: привычка к ценам, вынужденный выбор и поиск повода для покупки

Фраза «ездил мало и аккуратно» в описании продажи подержанного автомобиля часто воспринимается как преимущество. Однако эксплуатация в слишком бережном, «ленивом» режиме может быть не менее вредной, чем регулярная активная эксплуатация. Постоянная работа на низких оборотах не позволяет двигателю выходить на оптимальные температурные и нагрузочные режимы.

А если годами мотор не получает достаточной нагрузки, в каналах, камере сгорания и на клапанах активно накапливаются отложения. Особенно критична такая эксплуатация для турбированных двигателей: недостаточная нагрузка повышает риск детонации – преждевременного взрыва топливной смеси, который буквально бьет по поршням и цилиндрам.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Внешне процесс кажется безобидным: машина едет тихо, расход топлива невелик. Но последствия проявляются позже – падает тяга, появляется дым, растет расход топлива.

Для поддержания здоровья автомобиля инженеры рекомендуют разнообразный режим эксплуатации, включающий спокойное движение в городе и уверенные ускорения на трассе. Это помогает двигателю прогреваться, эффективно сжигать отложения и сохранять ресурс узлов.

Поэтому хорошо сохранившийся автомобиль – не тот, что стоял в гараже, а тот, что использовался регулярно и в разных условиях.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 12
15.01.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0