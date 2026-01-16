#
Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» запустил программу ранней профориентации

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» запустила программу профориентации для старшеклассников на базе своей крупнейшей производственной площадки в Омске.

Проект направлен на формирование интереса молодежи к профессиям нефтеперерабатывающей отрасли и реализуется в рамках долгосрочной стратегии по подготовке кадров.


Первыми участниками программы стали 60 учащихся 9–11-х классов омского академического лицея. Школьники посетили Омский завод смазочных материалов, где ключевым объектом внимания стал комплекс гидроизодепарафинизации – крупнейшее в стране производство синтетических базовых масел. В ходе практического занятия ребята познакомились со всеми этапами производства, побывали в лаборатории, на автоматизированных линиях фасовки и в роботизированном складском комплексе.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец заявил, что компания делает стратегическую ставку на раннюю профориентацию.

«Наша цель – дать ребятам возможность увидеть самое современное производство, заинтересовать молодежь профессиями в сфере нефтепереработки и тем самым заложить основу для обеспечения устойчивого развития», – отметил Скоромец.

Министр образования Омской области Ольга Степанова подчеркнула ценность того, когда инициатива исходит от самих школьников, а ведущая промышленная компания ее поддерживает и выводит на качественно новый, системный уровень.

««Газпромнефть-СМ» создает эффективную модель, где бизнес инвестирует в подготовку будущих специалистов со школьной скамьи. Такой подход является весомым вкладом в развитие кадрового потенциала ключевых для отечественной экономики отраслей», – заявила она.

Ранее компания также приняла участие в федеральном проекте Минпросвещения РФ «Россия – мои горизонты», организовав для школьников серию занятий о востребованных профессиях в нефтепереработке.

Фото:Дмитрий Верхоробин
16.01.2026 
Фото:Дмитрий Верхоробин
