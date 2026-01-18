Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новые штрафы и знаки, подорожание машин: что ждет водителей в 2026 году

2026 год принес для российских автомобилистов несколько важных изменений. Водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы, ГОСТ на знаки и другие изменения.

Azimut, новые моторы и функции! АВТОВАЗ раскрыл планы по новинкам

В Москве состоялась традиционная пресс-конференция АВТОВАЗа, посвященная итогам 2025 года и планам на ближайшее время. Президент автогиганта Максим Соколов рассказал, как будет развиваться модельный ряд Lada в 2026 году.

Названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ

Сразу несколько дилерских центров в разных регионах России начали предлагать грузовики УАЗ Профи с новым двухлитровым турбодизелем мощностью 136 лошадиных сил. Об этом сообщили менеджеры дилерских площадок. Дебют этой дизельной версии подтвердили и в пресс-службе компании.

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в 2025 году

Haval Jolion вновь оказался лидером российского авторынка по продажам среди кроссоверов, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании АО «ППК». В 2025 году продажи модели снизились на 21,6%, составив 65 757 автомобилей. Второе место занял кроссовер Belgee X50 с ростом продаж на 25%.

МВД готовит изменения правил сдачи экзаменов на водительские права

МВД России подготовило масштабный проект изменений в правила сдачи экзаменов на водительские права. Документ ужесточает процедуры, но одновременно вводит долгожданные цифровые новшества. Одно из ключевых нововведений направлено на борьбу с нечестными кандидатами.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках