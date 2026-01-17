Экология
17 января
Honda впервые за долгое время сменила логотип: что он означает?
17 января
17 января
Компания Honda раскрыла новую версию своей знаменитой эмблемы с буквой «H». Обновленный логотип отражает переход бренда к производству электромобилей и гибридов нового поколения.

Новая эмблема появится на серийных автомобилях по всему миру в 2027 году.

Новый дизайн логотипа вдохновлен образом «двух протянутых рук», что символизирует стремление Honda улучшать мобильность и становиться ближе к своим покупателям. Внешний вид стал более плоским и минималистичным.

Дизайнеры опирались на историю и взяли за основу первый логотип компании 1963 года, но адаптировали его под современные требования.

Новый логотип Honda
Обновленная эмблема впервые была показана на концепт-картах серии Honda 0 Series в 2024 году. Первый серийный автомобиль с новым значком – электрический кроссовер на базе этих концептов – выйдет в конце 2026 года. Уже сейчас для некоторых моделей, выпускаемых в Китае совместно с GAC Honda и Dongfeng Honda, начали применять новый логотип.

Источник:  Gizmochina
Лежнин Роман
Фото:Honda
17.01.2026 
Фото:Honda
