Honda впервые за долгое время сменила логотип: что он означает?

Honda представила обновленный логотип для линейки электромобилей и гибридов

Компания Honda раскрыла новую версию своей знаменитой эмблемы с буквой «H». Обновленный логотип отражает переход бренда к производству электромобилей и гибридов нового поколения.

Новая эмблема появится на серийных автомобилях по всему миру в 2027 году.

Новый дизайн логотипа вдохновлен образом «двух протянутых рук», что символизирует стремление Honda улучшать мобильность и становиться ближе к своим покупателям. Внешний вид стал более плоским и минималистичным.

Дизайнеры опирались на историю и взяли за основу первый логотип компании 1963 года, но адаптировали его под современные требования.

Новый логотип Honda

Обновленная эмблема впервые была показана на концепт-картах серии Honda 0 Series в 2024 году. Первый серийный автомобиль с новым значком – электрический кроссовер на базе этих концептов – выйдет в конце 2026 года. Уже сейчас для некоторых моделей, выпускаемых в Китае совместно с GAC Honda и Dongfeng Honda, начали применять новый логотип.

