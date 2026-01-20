#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России резко подорожал ремонт машин
20 января
В России резко подорожал ремонт машин
Fit Service: средний чек на ремонт автомобилей...
iCaur V27
20 января
Внедорожник iCaur V27 с запасом хода 800 км готовится к выходу на российский рынок
Первые гибридные внедорожники iCaur V27...
Jetour G700
20 января
Водоплавающий 900-сильный внедорожник появился в продаже в РФ: известна цена
В России начались продажи автомобиля-амфибии...

Китай снизил поставки машин в РФ

Экспорт легковых авто из Китая сократился на 42%

В 2025 году экспорт легковых машин из КНР в РФ составил 632,3 тысячи единиц, пишет источник со ссылкой на данные таможенного управления Китая.

Рекомендуем
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины

Это на 42% меньше, чем годом ранее. При этом ранее сообщалось, что собственно в России за прошлый год было продано 685,2 тысяч легковых китайских авто, на 25% меньше, чем в 2024-м. Таким образом, по обоим показателям видна явная «просадка» китайского автопрома на авторынке России. Известно также, что стоимость ввезенных в РФ китайских машин в 2025 году составила 8,46 млрд долларов, снизившись за год более чем на 44%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Тем не менее, в 2025-м Россия осталась лидером среди импортеров китайских легковушек в стоимостном выражении, опередив другие крупные для Китая внешние рынки – ОАЭ, Великобританию, Бельгию и Мексику. Но эксперты в РФ говорят, что популярность «чисто китайских» машин в нашей стране и далее будет падать – из-за появления и активного развития прокси-брендов.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 21
20.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0