Китай снизил поставки машин в РФ

Экспорт легковых авто из Китая сократился на 42%

В 2025 году экспорт легковых машин из КНР в РФ составил 632,3 тысячи единиц, пишет источник со ссылкой на данные таможенного управления Китая.

Это на 42% меньше, чем годом ранее. При этом ранее сообщалось, что собственно в России за прошлый год было продано 685,2 тысяч легковых китайских авто, на 25% меньше, чем в 2024-м. Таким образом, по обоим показателям видна явная «просадка» китайского автопрома на авторынке России. Известно также, что стоимость ввезенных в РФ китайских машин в 2025 году составила 8,46 млрд долларов, снизившись за год более чем на 44%.

Тем не менее, в 2025-м Россия осталась лидером среди импортеров китайских легковушек в стоимостном выражении, опередив другие крупные для Китая внешние рынки – ОАЭ, Великобританию, Бельгию и Мексику. Но эксперты в РФ говорят, что популярность «чисто китайских» машин в нашей стране и далее будет падать – из-за появления и активного развития прокси-брендов.

