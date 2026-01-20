Сколько километров федеральных дорог построили в 2025 году

Росавтодор: в 2025 году в России построили и реконструировали более 220 км дорог

По итогам 2025 года в России построено и обновлено 220,8 км федеральных дорог, сообщает Росавтодор.

Это на 50% превышает планы, которые были установлены в прошлом году.

Среди важных объектов, реализованных в 2025 году, выделяют первый участок I этапа строительства Восточного обхода Новосибирска, а также обходы Богдановича в Свердловской области и села Сокуры в Татарстане.

К ключевым объектам относится реконструкция участков трасс Р-217 «Кавказ» в Дагестане, М-5 «Урал» в Челябинской области, А-370 «Уссури» в Приморье, А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области и Р-504 «Колыма» в Якутии.

