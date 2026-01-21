Скидки в прошлом: что будет с ценами на новые машины в 2026 году
Средняя стоимость автомобиля в России в 2026 году может увеличиться на 400 тыс. рублей и достигнет 3,85 млн рублей, сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на конференции организации.
В 2025 году средняя цена машины составляла 3,45 млн рублей.
Он отметил, что на стоимость новых автомобилей влияют такие факторы, как курс рубля, ставка Центробанка, НДС, утилизационный сбор, а также стабилизация запасов автомобилей на складах.
По словам Подщеколдина, в 2026 году не будет таких скидок на новые машины, как это было в 2025 году.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!