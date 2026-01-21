#
Появились фотографии интерьера абсолютно нового кроссовера Volkswagen
Оценены рыночные перспективы нового российского электромобиля
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
Скидки в прошлом: что будет с ценами на новые машины в 2026 году

РОАД: средняя цена нового автомобиля в 2026 году вырастет до 3,85 млн рублей

Средняя стоимость автомобиля в России в 2026 году может увеличиться на 400 тыс. рублей и достигнет 3,85 млн рублей, сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на конференции организации.

В 2025 году средняя цена машины составляла 3,45 млн рублей.

Он отметил, что на стоимость новых автомобилей влияют такие факторы, как курс рубля, ставка Центробанка, НДС, утилизационный сбор, а также стабилизация запасов автомобилей на складах.

По словам Подщеколдина, в 2026 году не будет таких скидок на новые машины, как это было в 2025 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Источник:  Autonews
21.01.2026 
