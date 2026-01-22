Беспилотные авто скоро допустят на все дороги РФ: подробности

Закон о допуске на дороги беспилотных авто может вступить в силу в сентябре 2027-го

Минтранс России создал проект федерального закона, в котором прописаны условия использования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах и трамвайных путях по всей стране. Если закон примут, он начнет действовать с 1 сентября 2027 года, говорится в документе на федеральном портале правовых проектов от 21 января.

В настоящее время в нескольких регионах России действует экспериментальный режим для эксплуатации ВАТС. По итогам анализа этого эксперимента Минтранс разработал предложения, которые позволят на федеральном уровне обеспечить безопасное движение беспилотников.

Принятие закона даст возможность официально разрешить движение ВАТС по всем дорогам и трамвайным путям России после окончания действия экспериментальных режимов № 1849 и № 2495. В пояснительной записке отмечается, что к 2050 году Россия планирует стать лидером в внедрении беспилотных технологий, а половина транспорта будет беспилотной.

Срок действия экспериментальных режимов заканчивается в 2028 году, и без принятия нового закона дальнейшая эксплуатация ВАТС станет невозможной.

Расширенное внедрение беспилотных машин в России позволит увеличить скорость доставки грузов на 30%, снизить аварийность на 20%, а также уменьшить затраты на топливо и запчасти. По расчетам, при наличии 100 ВАТС экономия на оплате водителей составит примерно 16 миллионов рублей в год, при планах к 2030 году иметь парк из 1700 таких транспортных средств.

В настоящее время беспилотные грузовики уже работают на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД. С 2026 года их планируют запустить на магистрали М-12 «Восток».

