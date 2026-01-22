Эти модели авто россияне считают лучшими в десяти основных категориях

Определены самые желанные автомобили 2025 года по версии читателей Авто Mail

Читатели автомобильного издания Авто Mail подвели итоги ежегодной народной премии «Выбор года», определив самые популярные модели на рынке.

Более 300 тысяч участников выбрали своих фаворитов из 120 официально представленных в России автомобилей.

Победители распределились по десяти номинациям, отражающим основные тренды рынка: от компактных кроссоверов до гибридов и пикапов. В сегменте компактных кроссоверов лидером стал Belgee X50, опередивший обе версии Lada Niva – Legend и Travel. Среди доступных среднеразмерных кроссоверов до 2 млн руб. первенствовал Haval Jolion, а в категории до 3 млн рублей победу одержал Haval F7.

В классе дорогих кроссоверов с большим отрывом победил Geely Monjaro, а среди полноразмерных моделей доминировали автомобили Great Wall Motor: Tank 700, Tank 500 и Haval H9.

Интересная ситуация сложилась в номинации небольших седанов, где победителем был назван уже покинувший рынок Geely Emgrand, опередивший Uni-V и Lada Vesta. Среди больших седанов безоговорочным лидером стал Geely Preface.

В стремительно растущем сегменте гибридов и электромобилей первое место занял гибрид Voyah Free, оставив позади электрический «Москвич 3е» и Geely EX5.

В категории пикапов верх одержал УАЗ Пикап, а среди минивэнов лучшим был признан гибридный флагман Voyah Dream.

Итоги голосования демонстрируют текущие потребительские предпочтения и укрепляющиеся позиции ряда брендов на российском рынке.

