Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Простая инструкция от эксперта, как помочь выехать буксующей машине
26 января
Простая инструкция от эксперта, как помочь выехать буксующей машине
Михаил Лазарев объяснил, как выехать из...
Названы популярные в России машины до 1 млн рублей с пробегом
26 января
Названы популярные в России машины до 1 млн рублей с пробегом
СберАвто: самые востребованные в РФ машины с...
Интерьер Nissan Kicks
26 января
В России начали продавать новый надежный японский кроссовер по цене Лады
Новые кроссоверы Nissan Kicks поставляются в РФ...

E-Vitara: чем хорош первый электромобиль Suzuki?

Продажи электрического кроссовера Suzuki Vitara запланированы на весну 2026 года

Suzuki, наконец, выпустила свой первый массовый электромобиль – компактный кроссовер E-Vitara.

Рекомендуем
Новая эра Suzuki Vitara: история в картинках

Модель длиной 4,28 метра, построенная на специальной платформе Heartect‑e, займет нишу между обычной Vitara и SX4 S-Cross. Производство наладили на заводе в индийском Гуджаате.

Дизайн E-Vitara, близкий к концепту EVX, сохранил узнаваемый облик Витары с высокой посадкой и защитными элементами. В салоне внимание привлекает широкий цифровой кластер, объединяющий 10,25-дюймовую панель приборов и 10,1-дюймовый медиаэкран.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Suzuki E-Vitara
Suzuki E-Vitara

Стандартно доступны беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а в топовых версиях – стеклянная крыша и индукционная зарядка.

Покупателям предложат три варианта силовой установки. Базовая версия с мотором на 144 л.с. и батареей 49 кВт·ч обеспечит запас хода до 426 км. Более мощные модификации на 174 л.с. получат аккумулятор емкостью 61 кВт·ч и опциональный полный привод Allgrip с двумя моторами и интеллектуальным управлением тягой, улучшающим устойчивость на любом покрытии.

Suzuki E-Vitara
Suzuki E-Vitara

Рекомендуем
Живучие моторы и коробки — неубиваемая «японка» с пробегом, за разумные деньги

Разгон до 100 км/ч занимает у электрокроссовера от 7,4 до 9,6 секунды.

Прием заказов на новый электрокроссовер уже открыт, и европейские дилеры демонстрируют первые автомобили. Массовые продажи запланированы на весну 2026 года. В Германии стартовая цена автомобиля в комплектации Club с богатым уже в «базе» оснащением составляет 29 990 евро (2,7 млн рублей). Версия Comfort с увеличенной емкостью батареи оценивается от 36 490 евро (3,2 млн рублей), а топовая Comfort+ – от 40 490 евро (3,4 млн евро).

Доплата за полный привод начинается от 2500 евро (225 тыс. рублей).

Suzuki E-Vitara
Suzuki E-Vitara
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Suzuki
Количество просмотров 38
26.01.2026 
Фото:Suzuki
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Suzuki Vitara (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Vitara  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Отличные ходовые качества
Недостатки:
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Комментарий:
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!
+26