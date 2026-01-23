Эти авто с пробегом подешевели в России сильнее всего

#
23 января
23 января
23 января
Эксперт Черноусов: В РФ снизились цены на б/у Geely Monjaro и Toyota Camry

С начала года цены на автомобили с пробегом стали снижаться, особенно заметно это в среднем и более дорогом сегментах рынка. Здесь стоимость упала на 150–200 тысяч рублей, в то время как бюджетные машины почти не подешевели. Об этом сообщил Вадим Черноусов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом в компании «Рольф».

По словам эксперта, сильнее всего снизились цены на модели Geely Monjaro, Toyota Camry, а также LiXiang L7 и L9. В то же время стоимость Geely Coolray осталась практически на прежнем уровне.

В начале года вторичный рынок всегда переживает спад – спрос обычно низкий. Сейчас, по сути, самый удачный момент для покупки подержанного авто. Черноусов отмечает, что уже с февраля цены могут начать расти из-за увеличения спроса.

Эксперт считает, что рост цен на б/у автомобили в течение года будет примерно соответствовать инфляции – то есть не превысит 8–10%, если не появятся новые факторы влияния на рынок. Однако в случае дефицита и подорожания новых машин это обязательно отражается и на вторичном рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
