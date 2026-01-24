Стартовали продажи самой мощной версии Toyota Land Cruiser 300: подробности

В Восточной Европе будет продаваться гибридная версия Toyota Land Cruiser 300

Гибридный Toyota Land Cruiser 300 скоро появится рынках Восточной Европы. С января 2026 года электрифицированная версия внедорожника станет доступной в ряде стран региона. В то же время в Западной Европе и США на Land Cruiser 300 рассчитывать не стоит – там марка делает упор либо на младшую модель Prado 250, либо на более дорогой Lexus LX.

Toyota Land Cruiser 300

Это самая мощная на сегодняшний день модификация, построенная на базе бензинового 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом в сочетании с электромотором, который установлен между двигателем и 10-ступенчатой АКП. Суммарная отдача системы – 457 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у гибридной версии быстрее, чем у варианта с 3,3-литровым битурбированным мотором.

На низких скоростях, до 30 км/ч, внедорожник может двигаться только на электротяге. Запаса энергии никель-металлогидридной батареи достаточно для таких поездок благодаря тому, что она защищена водонепроницаемым корпусом. Это помогает машине сохранять способность преодолевать броды глубиной до 700 мм. Главные системы для езды по бездорожью остались прежними: Multi-Terrain Select, режим Crawl Control с «ползучей» ездой и камеры кругового обзора с обзором под днищем.

Toyota Land Cruiser 300

Покупателям предложат три варианта комплектации, все в пятиместном исполнении. Базовая VX включает колёса на 18 дюймов, светодиодную оптику, два 12,3-дюймовых экрана, аудиосистему JBL с 14 динамиками, четырёхзонный климат и вентиляцию сидений. Средняя версия ZX дополнена аэродинамическим обвесом, адаптивной подвеской, проекционным экраном и задним самоблоком. Топовый GR Sport выделяется уникальными бамперами и радиаторной решёткой, а также улучшенной системой стабилизации e-KDSS, которая на бездорожье способна размыкать стабилизаторы для увеличения хода подвески.

Цена на гибридный Land Cruiser 300 для стран Восточной Европы пока не объявлена. На побережье Персидского залива, где модель появилась раньше, стартовая цена составляет примерно 106 200 долларов (389 900 дирхамов). Производитель также подтвердил выпуск внедорожника в Австралии в первой половине 2026 года.

