В продажу поступил просторный и надежный седан Volkswagen всего за миллион

Volkswagen представил в Китае седан Lavida 2026 года с ценами от 940 тыс. рублей

Volkswagen запустил в продажу новую версию седана Lavida 2026 года, которая получила обновлённый набор опций и весьма привлекательную цену. Новинку можно приобрести примерно за 83 800 юаней (около 940 тысяч рублей), хотя официально стоимость начинается от 120 900 юаней (примерно 1,35 миллиона рублей).

Volkswagen Lavida 2026
Внешне изменения незаметны, а по размерам автомобиль сравним с моделью Jetta – его длина составляет 4678 мм. Внутри салона установлена цифровая панель приборов с 8-дюймовым экраном и медиасистема с 12-дюймовым дисплеем.

Флагманские версии оснащены системами помощи водителю второго уровня, включая адаптивный круиз-контроль и удержание полосы движения, а также электроприводными и с подогревом креслами.

Интерьер Volkswagen Lavida 2026
Машина предлагается с двумя вариантами двигателей. Первый – атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 110 лошадиных сил в связке с классическим 6-ступенчатым автоматом. Второй – турбированный 1,5-литровый TSI на 160 л.с., сочетающийся с 7-ступенчатым «роботом».

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
24.01.2026 
