На базе популярного минивэна Hyundai создали автодом, и он имеет один нюанс

Hyundai представила Staria Camper с батареей 84 кВт·ч и запасом хода до 400 км

Hyundai решила удивить публику, создав автодом Staria Camper на базе электрической версии своего минивэна, который может проехать максимум около 400 км на одной зарядке. Конечно, для дальних путешествий это далеко не самый подходящий вариант.

Hyundai Staria Camper

При этом в конструкции появился выдвижной тент-маркиза, а на крыше расположились солнечные панели мощностью 520 Вт. В солнечные дни они способны вырабатывать до 2,6 кВтч энергии, что можно использовать для работы бортовой техники или подзарядки основного аккумулятора.

В салоне новинку оснастили «умными» стеклами: прозрачность задних окон регулируется с помощью специального сенсорного экрана, позволяя быстро изменять уровень затенения. Hyundai обещает, что такие стекла намного лучше защищают от ультрафиолетового излучения, тепла и внешнего шума по сравнению с обычными. Дополнительно на случай необходимости предусмотрены и привычные шторы. Внешне автомобиль почти ничем не выделяется, разве что у задних фонарей появились разъёмы для подключения воды и электричества.

Hyundai Staria Camper

Внутри можно сложить второй и третий ряды сидений, что образует ровную поверхность для сна на двоих взрослых. К тому же имеется длинная кухонная столешница с раковиной, множество отсеков для хранения и небольшой холодильник объемом 36 литров. Кроме того, предусмотрено поворотное переднее пассажирское кресло, климатическая система для комфортного отдыха в холодную погоду, а на задней двери размещён выдвижной стол и наружный душ.

На данный момент Staria Camper – это концепт, но Hyundai уже открыто обсуждает перспективы начала серийного выпуска. Компания собирает мнения и отзывы от любителей кемпинга и активного отдыха по всей Европе и за её пределами, чтобы понять, насколько интересен такой автодом рынку.

Если модель всё же пойдёт в производство, её техническая часть будет близка к стандартной Staria Electric с аккумулятором на 84 кВт·ч и электродвигателем мощностью 215 л.с. Запас хода по циклу WLTP при этом составляет около 400 километров, а быстрый заряд позволяет получить 80% энергии всего за 20 минут.

