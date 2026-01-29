#
Интерьер Nissan Qashqai
29 января
Хорошо знакомый кроссовер Nissan снова в продаже: называем цены
Hongqi HS5
29 января
Этот премиальный кроссовер неожиданно стал доступнее в РФ: называем цены
На российском рынке наблюдается редкий случай – цены на Hongqi HS5 пошли вниз, тогда как большинство автопроизводителей только повышают стоимость своих моделей. Китайский бренд снизил стоимость своего среднеразмерного премиального кроссовера примерно на 260-340 тысяч рублей.

Так, базовая версия Comfort теперь стоит 4,04 млн рублей, что на 260 тысяч меньше прежней цены. А версия Deluxe стала доступнее сразу на 340 тыс. рублей – ее цена составляет 4,54 млн рублей.

Рестайлинговая модель Hongqi HS5, представленная в России летом 2024 года, унаследовала платформу семилетней давности, но при этом получила множество современных опций. Уже в начальной комплектации Comfort покупатель получает сразу шесть подушек безопасности, подогрев руля, электрохромное зеркало заднего вида и функцию бесключевого доступа. К тому же в список входят система кругового обзора, проекционный дисплей, панорамная крыша и круиз-контроль – все это включено в стандартный набор.

Hongqi HS5
Hongqi HS5

Топовая версия Deluxe выглядит еще интереснее: здесь стоят шины с интеллектуальным управлением амортизаторов, оригинальная отделка руля натуральной кожей, элементы интерьера из углеволокна и специальные авиационные подголовники для задних пассажиров. Также в версии Deluxe добавили адаптивный круиз-контроль, электронную дверь багажника с функцией «свободные руки» и активную заслонку радиатора. За безопасность и комфорт отвечают интеллектуальная система управления дальним светом и система удержания в полосе движения.

Hongqi HS5
Hongqi HS5

Под капотом у обеих комплектаций установлен 2-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 245 лошадиных сил, сочетающийся с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Такой набор обещает динамичную и комфортную езду по российским дорогам, особенно учитывая улучшенный комфорт и функционал нового Hongqi HS5.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

