Популярный бренд анонсировал гибридную систему нового поколения

Китайская компания BYD анонсировала гибридную систему DM-i 6.0 с повышенным КПД

Китайский автопроизводитель BYD готовится представить усовершенствованную гибридную систему DM-i 6.0 в период с 2026 по 2030 годы.

По мнению специалистов, тепловой КПД нового бензинового двигателя может достигнуть впечатляющих 48–49,5%, а пробег на электротяге при этом будет составлять примерно 300 километров.

На данный момент компания выпускает гибриды с технологией DM-i 5.0, которая дебютировала в 2024 году. Все бензин-электрические модели BYD построены именно на этой платформе, известной своей экономичностью и способностью преодолевать на электротяге значительные дистанции.

Следующий шаг в развитии BYD – внедрение системы DM-i 6.0, призванное повысить эффективность гибридных установок и увеличить диапазон работы автомобилей на электричестве. Эта технология обещает изменить подход к гибридным авто и сделать их ещё более удобными для пользователей.

