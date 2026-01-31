Как быстро избавиться от наледи на лобовом стекле? Самые действенные методы

Эксперт Абрамов перечислил способы очистки лобового стекла от наледи

Наледь на лобовом стекле – это неприятная утренняя особенность для автомобилистов, которая отнимает приличное количество полезного времени.

Каждый автовладелец хотел бы иметь на вооружении быстрый способ от нее избавиться, а лучше сделать так, чтобы она вообще не появлялась.

Эксперт Алексей Абрамов перечислил действенные способы избавления от наледи, среди которых есть как нежелательные, так и рискованные и щадящие, которые помогут продлить ресурс щеток стеклоочистителя и предотвратить появление трещин на лобовом стекле.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL:

– Ни в коем случае не пытайтесь избавиться от наледи на холодном стекле при помощи тёплой воды. Появление трещины гарантировано!

Автомобилисты часто очищают стёкла скребком. Это один из самых эффективных способов, но есть нюансы. Постарайтесь приступать к очистке, только запустив двигатель и увидев признаки оттаивания стекла. Таким образом снятие наледи потребует не так много усилий, а, значит, вы нанесете меньше микроцарапин. Да, скребок, хоть немного, но обязательно поцарапает стекло, и его вредное воздействие можно смягчить этим способом.

Не рекомендую без острой необходимости применять бороздки. Используйте их на участках лобового или другого стекла только вне основной зоны обзора. Вы можете слегка прорезать лёд, создав канавку, и так облегчить себе очистку гладкой стороной скребка.

Сам скребок постарайтесь держать во время работы под максимально острым углом, как можно аккуратнее поддевая слой наледи.

Можно снизить вероятность обледенения или количество наледи на лобовом стекле. Заезжая во двор или ещё при подъезде в «карман», отключите обдув лобового стекла или переведите его в прохладный режим, а также поменяйте направление обдува. Таким образом стекло и салон охладятся до температуры окружающей среды. Наледь или не образуется вовсе, или её будет очень мало. Сам я лично практикую именно такой способ.

Другой метод потребует дисциплины и дополнительных действий. Заведите в машине бутылку с пульверизатором, наполненную жидкостью стеклоомывателя с температурой замерзания до -30 С°, а в совсем холодных регионах можно купить флакон с концентратом до -70С°. Подойдя к автомобилю, нанесите небольшое количество жидкости на замёрзшее стекло.

Если распылите много концентрата, то скребок может вовсе не потребоваться – вам останется смахнуть жидкость с растаявшим льдом дворниками или мягким резиновым склизом (водосгоном).

При нанесении небольшого количества жидкости будет легче удалить скребком остатки льда. Вы приложите небольшие усилия и меньше поцарапаете стёкла.

Ещё один не самый популярный, но рабочий метод – нанесение гидрофобных покрытий: они препятствуют образованию толстого слоя наледи за счёт водоотталкивающих свойств, и в то же время облегчают очистку, создавая более гладкий поверхностный слой.

Есть и так называемые народные рецепты – раствор уксуса или солевой раствор. Но эти средства могут повредить если не стекло, то резиновые уплотнители или «дворники». Поэтому этот вариант я бы оставил на самый крайний случай.

Что касается рекомендаций держать поводки стеклоочистителя в поднятом состоянии, чтобы облегчить очистку или снизить вероятность их примерзания к стеклу, то есть очень разные мнения. Я лично держать поводки в поднятом состоянии не рекомендую по нескольким причинам.

Первый и самый главный минус – растягиваются пружины, а значит, потом «дворники» будут чистить стекло хуже.

Кроме того, замерзнут щётки, их будет неудобно очищать от наледи. Есть риск, что придётся довольно сильно дёргать за сами поводки и «разбить» шлицевое соединение поводка с тягой или повредить фторопластовые втулки тяг трапеции стеклоочистителя.

Наконец, вы точно будете держать щётки руками, и, скорее всего, сотрёте графитовое напыление – это приведёт к сокращению ресурса и снижению качества очистки.

