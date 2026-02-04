#
Как быстро избавиться ото льда на стекле — 3 простых метода

Авто Mail рассказал, как сделать эффективный и дешевый спрей от наледи на стекле

Эксперт рассказал, как быстро избавиться от утренней ледяной корки на лобовом стекле в момент, когда двигатель еще не прогрелся и не может эффективно отогревать поверхность через отопитель.

  • Размораживатель стекол из магазина – в любом автомаге такой спрей обойдется вам в сумму около 350-500 рублей;
  • Самодельный противоледный спрей – две части спирта смешиваем с одной частью воды и наливаем в распылитель;
  • Профилактика – вечером протрите стекла насухо, чтобы снизить влажность.
А вот поливать стекла теплой или горячей водой не следует, чтобы не вызвать микротрещины на стекле и/или образование еще более плотного слоя льда, отмечает эксперт. Также не рекомендуется применять чистку скребком на абсолютно холодном стекле – это путь к царапинам на поверхности.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
04.02.2026 
