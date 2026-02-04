Как быстро избавиться ото льда на стекле — 3 простых метода
Эксперт рассказал, как быстро избавиться от утренней ледяной корки на лобовом стекле в момент, когда двигатель еще не прогрелся и не может эффективно отогревать поверхность через отопитель.
- Размораживатель стекол из магазина – в любом автомаге такой спрей обойдется вам в сумму около 350-500 рублей;
- Самодельный противоледный спрей – две части спирта смешиваем с одной частью воды и наливаем в распылитель;
- Профилактика – вечером протрите стекла насухо, чтобы снизить влажность.
А вот поливать стекла теплой или горячей водой не следует, чтобы не вызвать микротрещины на стекле и/или образование еще более плотного слоя льда, отмечает эксперт. Также не рекомендуется применять чистку скребком на абсолютно холодном стекле – это путь к царапинам на поверхности.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!