Как быстро избавиться ото льда на стекле — 3 простых метода

Авто Mail рассказал, как сделать эффективный и дешевый спрей от наледи на стекле

Эксперт рассказал, как быстро избавиться от утренней ледяной корки на лобовом стекле в момент, когда двигатель еще не прогрелся и не может эффективно отогревать поверхность через отопитель.

Размораживатель стекол из магазина – в любом автомаге такой спрей обойдется вам в сумму около 350-500 рублей;

Самодельный противоледный спрей – две части спирта смешиваем с одной частью воды и наливаем в распылитель;

Профилактика – вечером протрите стекла насухо, чтобы снизить влажность.

А вот поливать стекла теплой или горячей водой не следует, чтобы не вызвать микротрещины на стекле и/или образование еще более плотного слоя льда, отмечает эксперт. Также не рекомендуется применять чистку скребком на абсолютно холодном стекле – это путь к царапинам на поверхности.

