Что грозит водителю, если в машине нет аптечки

Юрист Нечаева: Требование об аптечке в авто и штраф за ее отсутствие отменены

Автомобилистам больше не грозит штраф за пустой бардачок, где раньше должна была лежать аптечка. Юрист Екатерина Нечаева напомнила, что с 1 сентября 2023 года это требование официально убрали из списка неисправностей, запрещающих эксплуатацию машины.

Раньше за отсутствие или просроченный комплект медикаментов водителя могли оштрафовать на 500 рублей. Более того, без аптечки вообще нельзя было выезжать на дорогу: это считалось нарушением. Теперь такой статьи в Правилах нет.

24 мая 2024 года Минздрав издал приказ «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)». В нем указан новый состав автомобильной аптечки. Но, повторимся, за ее отсутствие штраф не предусмотрен.

Хотя закон и не обязывает, сама юрист советует всё же возить аптечку с собой. На дороге случается разное, и в экстренной ситуации даже самый простой набор бинтов и пластырей может оказаться очень кстати. Получается, что решение остается за водителем: формально аптечку можно не брать, но с точки зрения безопасности это вряд ли разумно.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.