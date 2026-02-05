Что грозит водителю, если в машине нет аптечки

#
>
Юрист Нечаева: Требование об аптечке в авто и штраф за ее отсутствие отменены

Автомобилистам больше не грозит штраф за пустой бардачок, где раньше должна была лежать аптечка. Юрист Екатерина Нечаева напомнила, что с 1 сентября 2023 года это требование официально убрали из списка неисправностей, запрещающих эксплуатацию машины.

Зачем отогревать аккумулятор авто и как это делать?

Раньше за отсутствие или просроченный комплект медикаментов водителя могли оштрафовать на 500 рублей. Более того, без аптечки вообще нельзя было выезжать на дорогу: это считалось нарушением. Теперь такой статьи в Правилах нет.

24 мая 2024 года Минздрав издал приказ «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)». В нем указан новый состав автомобильной аптечки. Но, повторимся, за ее отсутствие штраф не предусмотрен.

Хотя закон и не обязывает, сама юрист советует всё же возить аптечку с собой. На дороге случается разное, и в экстренной ситуации даже самый простой набор бинтов и пластырей может оказаться очень кстати. Получается, что решение остается за водителем: формально аптечку можно не брать, но с точки зрения безопасности это вряд ли разумно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.

Источник:  РИА Новости
