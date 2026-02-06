#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Четыре типа водителей такси, с которыми лучше не садиться в машину

Психологи назвали несколько типов таксистов, чье поведение говорит об опасности

По статистике, до 80% аварий происходит из-за эмоциональной нестабильности человека за рулем.

Рекомендуем
Как не лишиться машины: ошибки таксистов, за которые забирают авто в Москве

Психологи выделяют несколько характерных типажей, чье поведение и речь сигнализируют об опасности заранее и предлагают обратить на них внимание особенно пассажирам такси.

Первый тип – «Вечный новичок». Он вцепляется в руль, едет медленнее потока и тормозит «на всякий случай». Его выдают фразы вроде «Тише едешь – дальше будешь» и постоянное напряжение.

Такой водитель не злодей, но его хронический стресс за рулем опасен: все внимание уходит на борьбу с паникой, а не на дорогу.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Второй тип – «Мститель». Он «учит» других водителей, подрезая и сигналя. Его маркеры: «Ты права вчера купил?» и агрессивные маневры. За этим скрывается желание компенсировать чувство незащищенности в жизни контролем на дороге.

Третий типаж – «Адреналинщик». Для него скорость – самоцель. Он лихо перестраивается, сокращает дистанцию и может похвастаться: «Я профи, ща проскочим». Исследования показывают, что такая езда почти не экономит время, но увеличивает риск ДТП в разы.

Рекомендуем
Эти модели любят в такси — китайцы теснят корейцев на дорогах

И самый опасный – «Неконтролируемый псих». Его выдает хаотичная езда, угрозы выйти и «разобраться», мат и полное игнорирование окружающих. Это часто признак глубоких психологических проблем или опьянения.

Если вы пассажир и заметили подобные признаки у водителя такси, вежливо, но твердо попросите остановиться и выйдите. Не поддерживайте агрессивные выпады и не пытайтесь урезонить того, кто явно неадекватен.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1754
06.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0