Четыре типа водителей такси, с которыми лучше не садиться в машину

Психологи назвали несколько типов таксистов, чье поведение говорит об опасности

По статистике, до 80% аварий происходит из-за эмоциональной нестабильности человека за рулем.

Психологи выделяют несколько характерных типажей, чье поведение и речь сигнализируют об опасности заранее и предлагают обратить на них внимание особенно пассажирам такси.

Первый тип – «Вечный новичок». Он вцепляется в руль, едет медленнее потока и тормозит «на всякий случай». Его выдают фразы вроде «Тише едешь – дальше будешь» и постоянное напряжение.

Такой водитель не злодей, но его хронический стресс за рулем опасен: все внимание уходит на борьбу с паникой, а не на дорогу.

Второй тип – «Мститель». Он «учит» других водителей, подрезая и сигналя. Его маркеры: «Ты права вчера купил?» и агрессивные маневры. За этим скрывается желание компенсировать чувство незащищенности в жизни контролем на дороге.

Третий типаж – «Адреналинщик». Для него скорость – самоцель. Он лихо перестраивается, сокращает дистанцию и может похвастаться: «Я профи, ща проскочим». Исследования показывают, что такая езда почти не экономит время, но увеличивает риск ДТП в разы.

И самый опасный – «Неконтролируемый псих». Его выдает хаотичная езда, угрозы выйти и «разобраться», мат и полное игнорирование окружающих. Это часто признак глубоких психологических проблем или опьянения.

Если вы пассажир и заметили подобные признаки у водителя такси, вежливо, но твердо попросите остановиться и выйдите. Не поддерживайте агрессивные выпады и не пытайтесь урезонить того, кто явно неадекватен.

