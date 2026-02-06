Китайский конкурент RAV4 теперь продается в России

Deepal S05 с гибридной установкой получил ОТТС для продаж в России

Одобрение типа транспортного средства на новый кроссовер Deepal S05 оформило российское представительство китайской компании Changan.

Этот документ открывает путь к официальным поставкам и старту продаж модели на нашем рынке. По сути, машина позиционируется как прямой аналог популярной Toyota RAV4, с которой у нее совпадает длина кузова – ровно 4620 миллиметров.

Под капотом у S05 установлен не совсем обычный гибрид. Система здесь последовательная: бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью 95 «лошадей» вообще не связан с колесами. Его единственная задача – работать как генератор, подзаряжая тяговую батарею на ходу. Заряжать аккумулятор можно и от обычной розетки, что для многих будет плюсом. Причем, в отличие от многих конкурентов, привод у этого кроссовера задний.

Габариты и ходовая часть

Если присмотреться к размерам, то колесная база у Deepal даже больше, чем у RAV4, и составляет 2880 мм. Это, теоретически, сулит просторный салон. В плане подвески конструкция вполне классическая: спереди используются стойки МакФерсон, а сзади – многорычажная схема, которая обычно обеспечивает лучшую управляемость и комфорт.

Deepal S05

Марка Deepal – это специальный суббренд Changan, созданный для продвижения гибридных и электрических моделей за пределами Китая. Так что появление S05 с ОТТС явно указывает на стратегические планы компании по укреплению позиций в России, где спрос на экономичные кроссоверы только растет.

Deepal S05

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.