«Газпромнефть-СМ» усилила контроль за продукцией при помощи «Честного знака»

На российском рынке автокомпонентов расширяется применение государственной системы цифровой маркировки «Честный знак».

К ней начали подключаться крупные производители автомобильных масел. В частности, компания «Газпромнефть – смазочные материалы» наносит цифровые идентификаторы на канистры с маслами под брендами G-Energy и Gazpromneft. Каждая единица продукции получает уникальный QR-код, данные о котором заносятся в единую государственную базу. Это позволяет отследить весь путь товара: от производства до прилавка.

Как это работает для автовладельца?

Проверить легальность приобретаемого масла теперь можно за несколько секунд. Достаточно сканировать QR-код с канистры через мобильное приложение «Честный знак» или на портале «Госуслуги». Система мгновенно покажет, внесен ли товар в официальный реестр, и подтвердит его подлинность. Это прямой способ защиты от контрафактной продукции.

Что стоит за технологией?

Внедрение маркировки стало возможным благодаря внутренней цифровой системе компании, которая фиксирует все этапы жизненного цикла продукта. Информация о производстве, логистике и поставках хранится в защищенных реестрах и доступна всем участникам рынка, что повышает общую прозрачность цепочки поставок.

«Доверие потребителей – важнейший приоритет для «Газпромнефть-СМ», — отмечает генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. — Поэтому в интересах наших клиентов мы совершенствуем рецептуры масел и разрабатываем новые эффективные виды продукции, расширяем ассортимент и обеспечиваем бескомпромиссный и тщательный контроль качества».