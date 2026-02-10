В России готовят к продажам три новых кроссовера отечественного бренда

В Санкт-Петербурге замечены китайские прототипы новых моделей Tenet

На улицах Санкт-Петербурга заметили прототипы будущих кроссоверов Tenet, которые для мирового рынка разработаны под суббрендом Lepas от Chery.

В нашей стране эти машины будут продаваться именно под российским брендом Tenet, а не под китайским Lepas. Пока что официального подтверждения от компании нет, но источники уже раскрыли некоторые детали.

Прототип нового кроссовера Tenet

Предполагается, что новинки получат индексы L4, L6 и L8. По сути, это адаптированные версии популярных моделей Chery: Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8 соответственно. Однако копиями их назвать нельзя – инженеры внесли в конструкцию заметные изменения.

Например, у самого крупного Lepas L8, он же будущий Tenet L8, колесная база выросла до 2800 миллиметров. Для сравнения: у «донора» Chery Tiggo 8 она составляет 2710 мм, так что салон должен стать просторнее. О технических особенностях младших моделей L4 и L6 информации пока нет.

Прототип нового кроссовера Tenet

Внешность – ещё одно ключевое отличие от оригинальных Tiggo. Все кроссоверы Lepas, а значит, и готовящиеся Tenet, несут на себе черты фирменной концепции Leopard Aesthetic. По-русски это можно перевести как «эстетика леопарда».

Передняя часть машин полностью переработана: особенно выделяются дневные ходовые огни, стилизованные под узкий кошачий зрачок. Такой дизайн уже знаком по другим моделям концерна Chery и должен выделять новые Tenet на фоне текущей линейки.

Пока что в России продаются только три модели бренда Tenet – кроссоверы T4, T7 и T8, которые, по сути, являются предыдущими версиями тех же Chery Tiggo. И они неплохо закрепляются на рынке. Тот же Tenet T7 на прошлой неделе обогнал по продажам одного из лидеров сегмента – Haval Jolion. Все эти автомобили собирают в Калужской области на мощностях бывшего завода Volkswagen.

Если информация о новинках подтвердится, линейка Tenet в России существенно расширится, предложив покупателям более современные и визуально отличающиеся версии уже полюбившихся моделей. Официального анонса и сроков начала продаж L4, L6 и L8, однако, пока не было.

